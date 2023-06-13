ليس صلاح.. أليسون لاعب العام في ليفربول عن الموسم المنقضي
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 18:26
كتب : FilGoal
حصل أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على جائزة لاعب الموسم في النادي.
أليسون بيكر
النادي : ليفربول
ويحصد أليسون الجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعدما احتل صدارة التصويت عن موسم 2022 - 2023.
وحل محمد صلاح في المركز الثاني بينما ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثالث.
ونجح أليسون في إنهاء الموسم الماضي بشباك نظيفة في 17 مباراة من 47 بجميع المسابقات.
وتخطى أليسون عدد 200 مباراة مشاركة مع ليفربول منذ قدومه إلى النادي.
وكان قد تم اختيار أليسون لاعب الشهر في أكتوبر الماضي.
وبخلاف التصديات والشباك النظيفة فمن أبرز ما فعله أليسون صناعة هدف لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي.
وساهم أليسون في التغلب على وست هام بهدف دون مقابل عندما تصدى لركلة جزاء من جارود بوين في نهاية الشوط الأول.
وكان أليسون قد انضم إلى ليفربول في 2018 قادما من روما.
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