خبر في الجول – أول خطوة جدية من الأهلي لضم بوبو

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

محمد رضا بوبو رجل مباراة فيوتشر مع المصري

اتخذ النادي الأهلي أول خطوة جدية من أجل التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حصل على موافقة محمد رضا بوبو المبدئية للانتقال إلى صفوفه.

وسيكثف الأهلي مفاوضاته مع فيوتشر خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقة لتعويض رحيل حمدي فتحي المحتمل.

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وانضم بوبو إلى منتخب مصر للمرة الأولى ضمن قائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر يونيو. (من هنا)

وخاض بوبو 27 مباراة مع فيوتشر في الدوري هذا الموسم وساهم في تسعة أهداف.

وسجل بوبو خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين خلال الموسم الحالي.

كما شارك بوبو - 22 عاما - مع فيوتشر في ثماني مباريات ببطولة الكونفدرالية.

قصة حمدي فتحي

الأهلي حصل على عرضا جديدا من نادي الوكرة القطري للحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد يومين من التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com القصة الكاملة للعرض القطري لحمدي فتحي ومصير اللاعب الأقرب.

نادي الوكرة تقدم بعرض لضم حمدي فتحي منذ فترة والأهلي رفض الفكرة في البداية بشكل قاطع بسبب ارتباطات والبطولات التي كان يشارك بها وقرر تأجيل الأمر لما بعد دوري أبطال إفريقيا.

عرض الوكرة الأول كان مقابل 2.5 مليون دولار ولكن الأهلي رفض التفاوض مقابل مبلغ أقل من 4 مليون دولار.

حمدي فتحي أبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للوكرة لخوض تجربة جديدة ولكن في حال موافقة النادي وتم تأجيل الحديث في الأمر حتى نهاية دوري الأبطال.

الوكرة رفع عرضه حاليا إلى 3 مليون دولار والأهلي يفاوضه لرفع العرض حاليا ولكنه قد يوافق على خفض مطالبه والحصول على أقل من 4 مليون دولار كتكريم للاعب على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 34 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

الأهلي فيوتشر محمد رضا بوبو - فيوتشر
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