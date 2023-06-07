قائمة مصر - استدعاء ثنائي فيوتشر لأول مرة.. وعودة الشحات وتريزيجيه

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 14:52

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا استدعاء محمد رضا بوبو وغنام محمد لاعب وسط فيوتشر للمرة الأولى.

غنام محمد

النادي : فيوتشر

مصر

وضمت القائمة 28 لاعبا بالمحترفين استعدادا لمعسكر يونيو الجاري.

وتواجد في القائمة رباعي المحترفين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش.

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وبذلك يكون قد تم استبعاد الثلاثي أحمد حجازي للإصابة وكل من أحمد حمدي وسام مرسي.

وعاد كل من حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود تريزيجيه إلى قائمة المنتخب بعد غيابهم في توقف مارس الماضي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

اختر تشكيل منتخب مصر المثالي:

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