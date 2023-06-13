مدرب جنوب إفريقيا: أتمنى تألق تاو معنا كما فعل مع الأهلي مؤخرا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

يتمنى هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا تألق جناحه بيرسي تاو لاعب الأهلي مثلما يفعل مع ناديه في الأشهر الأخيرة.

وانضم بيرسي تاو جناح الأهلي إلى قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال بروس للصحفيين: "أعلم أن تاو فاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وسيحتفل بالبطولة، هذا طبيعي، لكنني أعلم أنه عندما ينضم لصفوف المنتخب سيكون جاهزا للتألق معنا".

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وأضاف المدرب البلجيكي "تاو يعرف أن ما رأيناه منه في الأشهر الأخيرة في المنتخب لم يكن أفضل مستوياته".

وتابع "أنا سعيد جدًا بما قدمه مع الأهلي في الأشهر الأخيرة وأتطلع إلى رؤيته يفعل ذلك معنا".

وأكمل "ما أعرفه عن بيرسي تاو هو أنه عندما يأتي إلى المنتخب فإنه يريد أن يقدم أفضل مستوياته لكنه لم يفعل ذلك في المواجهات الأخيرة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها".

وأوضح "قلت إنني أتمنى أن يترك الأهلي يوما ما ويذهب إلى فريق يلعب فيه باستمرار لأن ذلك مهم جدا بالنسبة لنا".

وأتم "تألق بيرسي تاو مهم جدا لمنتخب جنوب إفريقيا. رأيت لاعبا نموذجيا في الأشهر القليلة الماضية. إنه يلعب باستمرار ويلعب بشكل جيد".

وقلص هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا قائمة الفريق من 34 إلى 23 لاعبا.

واستمر تواجد تاو في قائمة الفريق بعد تألقه مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وضمن منتخبا جنوب إفريقيا والمغرب التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في يناير من العام المقبل في كوت ديفوار.

ويقام اللقاء بين الفريقين يوم 17 من شهر يونيو الجاري.

ويستمر غياب فخري لاكاي مهاجم بيراميدز عن القائمة، وكان اللاعب قد غاب عن قائمة التوقف الدولي الماضي أيضا.

وارتدى تاو قميص جنوب إفريقيا في 36 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وشارك تاو في 3 مباريات من التصفيات الإفريقية بشكل أساسي ضد المغرب وليبيريا وصنع هدفا في الجولة الثالثة.

وخاض تاو الموسم الجاري 30 مباراة بقميص الأهلي سجل 8 وصنع 5 في جميع المسابقات.

ويستعد بيرسي تاو لخوض منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي أمام الوداد يوم الأحد المقبل.

وكان تاو قد سجل هدفا في فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضد الوداد في لقاء الذهاب على استاد القاهرة.

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