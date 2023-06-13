شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي كواليس العديد من الأحداث التي وقعت قبل وبعد وأثناء مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أثناء جلسة التصوير بكأس البطولة تعمدت ارتداء قميصي بطريقة معكوسة لإظهار اسم شوبير وتكريم والدي".

وأضاف "لم يحدث أي خلافات بيني وبين أي لاعبين وكل ما قيل حول ذلك شائعات سخيفة، وكولر تحدث معي يوم المباراة صباحا وأخبرني أنني قدمت مباراة رائعة في الذهاب لكن الشناوي تعافى وسيشارك في العودة وعلي لطفي سيكون على مقاعد البدلاء، وكان ردي أن هذا هو قرراك وأنا أدعمك فيه".

وواصل "كاف حدد 27 فردا من الفريق للصعود على منصة التتويج وأنا كنت ضمن قائمة المستبعدين لكن الشناوي أصر على اصطحابي معه وأهداني الميدالية الذهبية بنفسه".

وعن ما حدث في المطار أثناء العودة قال: "الشخص الذي قابلنا في المطار كان في استقبالنا عند الوصول إلى المغرب والفيديو الذي ظهر كان الجزء الذي خارج المطار فقط وكان هناك جزء آخر داخل الصالة لم يتم تصويره".

وأوضح "نحن ذاهبون لمواجهة الوداد وليس لمواجهة هذا الشخص ولا نركز معه ولكننا تعجبنا من تصرفاته ولماذا يفعل ذلك ووجهة نظري أنه يسيئ إلى نادي الزمالك الكبير الذي أحترمه وأنا ضد هذه الطريقة".

وأشار "لاعبو المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح قابلونا في المطار وحرصوا على تهنئتنا على الفوز بالبطولة ومنهم أيضا لاعبي الزمالك وكلنا أصدقاء ونحترم بعضنا البعض".

وأتم تصريحاته "شريف إكرامي أخي الكبير ويتحدث معي دائما ويتواصل معي في أي أزمة تحدث ويدعمني باستمرار".