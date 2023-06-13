مصطفى شوبير يكشف كيف تصدى لفرص الوداد الخطيرة في ذهاب نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 00:36

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي كواليس مباراة ذهاب نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وانتصر الأهلي على الوداد في مباراة الذهاب بهدفين لهدف في المباراة التي شارك فيها مصطفى شوبير.

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قبل أن يشارك محمد الشناوي في مباراة الإياب في المغرب.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كولر عقد معي جلسة لم تستمر لأكثر من 3 دقائق وقال لي أنه يثق في قدراتي وأنني سأقدم مباراة مميزة أمام الوداد".

وأضاف "أغلقت هاتفي قبل مباراة الوداد حتى أستطيع التركيز لأعلى درجة".

وواصل "أي لاعب يشعر بالفخر عندما يستمع لهتافات الجمهور باسمه، وهو فخر لوالدي بي عندما يهتف الجمهور باسمه بسببي".

وأكمل "أحمد قندوسي أول من أخبرني أنني سألعب مباراة الذهاب أمام الوداد في نهائي إفريقيا".

وعن الفرص في المباراة قال: "شاهدت بولي سامبو مهاجم الوداد كثيرا وأعرف أنه يتحرك إلى عمق منطقة الجزاء ثم يمرر الكرة بالرأس إلى زميله القادم من الخلف أو الجناح ولذلك رسمت اللعبة في رأسي سريعا واتخذت القرار".

وعن الركلة الحرة في نهاية الشوط الأول قال: "درست يحيى عطية الله جيدا وهو دائما ما يسدد الكرة في زاوية الحارس مثلما فعل في مباراة الإياب والكرة انتهت بهدف، وبمجرد تسديد الكرة اتخذت القرار بالإمساك بها".

واستكمل "طاهر تحدث معي كثيرا بسبب هذه الكرة وكان متعجب من قراري بالإمساك بها".

وأتم تصريحاته عن الفرصة التي اصطدمت في القائم قائلا: "دعوة والدتي هي التي أخرجت الكرة".

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