جارديان: أرسنال يقترب من الاتفاق مع وست هام على ضم ديكلان رايس

اقترب ديكلان رايس لاعب وست هام من الانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لصحيفة ذا جارديان الإنجليزية.

الصحيفة شددت على اقتراب أرسنال من التوصل لاتفاق مع وست هام بشأن انتقال اللاعب الإنجليزي إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأشارت جارديان إلى أن الصفقة من المتوقع أن تتخطى فيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

ويشعر أرسنال بثقة كبيرة في قدرته على إنهاء الصفقة لصالحه.

ديفيد سوليفان رئيس وست هام يونايتد كان قد أكد رايس في فترة الانتقالات الصيفية

وقال سوليفان في تصريحات لشبكة توك سبورت: "مواجهة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كانت المباراة الأخيرة لديكلان رايس معنا".

وأضاف "لقد وعدناه بالموافقة على رحيله، قبله معلق بخوض تجربة جديدة".

وقاد رايس فريقه الإنجليزي للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي.

وأوضح سوليفان "لا نريد رحيله بالطبع، لقد عرضنا عليه قبل عام ونصف الحصول 200 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي لكنه رفض ذلك".

وتوقع "من اليوم أعتقد أن العروض ستنهال علينا من أجل ضم رايس".

وأتم رئيس وست هام "هناك 3 أو 4 أندية تهتم بضمه بالفعل".

ويلعب رايس مع وست هام منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2017.

صاحب الـ 24 عاما لعب مع وست هام في 245 مباراة وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين.