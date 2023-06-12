شريف: إهدار الفرص أمر طبيعي ولن ينتهي.. ولا أبرر الخطأ لنفسي

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

محمد شريف لاعب الأهلي

يرى محمد شريف مهاجم الأهلي أن إهدار الفرص أمر طبيعي بالنسبة للمهاجمين.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال شريف عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما أهدر فرص سهلة أشعر بضيق شديد وأستغرب من نفسي، ولكننا نلعب كرة قدم ومن الطبيعي أن نهدر الفرص ومن الطبيعي أن أسجل الأهداف".

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وأضاف "حزين جدا بسبب فرصتي الضائعة أمام الوداد وكان من الطبيعي أن تدخل الشباك وأيضا كان من الطبيعي أن تضيع".

وواصل "الكرة كانت من زاوية صعبة جدا ومغلقة ولكن كان من الممكن أن أتصرف بشكل أفضل بالطبع".

وأكمل "لا أبرر لنفسي الخطأ وأحاول تصحيحه، وأيضا الكرة كان من الممكن أن تدخل الشباك حتى عندما سددتها بشكل سيئ إذا كان هناك توفيق".

وأوضح "احتاج إلى اللعب بشكل أفضل حتى أصل لمستوى مميز وهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب".

وأتم تصريحاته "إهدار الفرص أمر طبيعي، وسوف أهدر المزيد من الفرص لأن لا يوجد مهاجم يسجل كل الفرص التي تتاح له".

محمد شريف دوري أبطال إفريقيا
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