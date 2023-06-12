السولية: الاعتزال في الأهلي حلم بالنسبة لي.. الأهلي هو عقدة كل الفرق

شدد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي على أن الفريق الأحمر يمثل عقدة لباقي المنافسين في قارة إفريقيا وليس العكس.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعد مباراة الذهاب كان هناك احساس أننا سنذهب إلى المغرب للفوز بالبطولة حتى بعدما سجل الوداد الهدف الأول كنا نثق في تحقيق اللقب".

وأضاف "كل اللاعبين واثقين في بعضهم البعض ونعلم أننا نقدم مستوى مميز طوال الموسم وأن الله سيكافئنا بهذا اللقب بعد الظلم الذي تعرضنا له الموسم الماضي، والجميع كان على قدر المسؤولية والرد جاء في الملعب".

وأكمل "كان هناك تخوف من التحكيم خاصة بعد ما حدث في مباراة الذهاب من موافقة صعبة جدا".

وأردف "جهزنا أنفسنا لأي سيناريو سيحدث في المباراة من ضغط الجمهور إلى الحكم حتى إذا تأخرنا بهدف".

وتعجب قائلا: "قبل المباراة كان هناك حديث عن عقدة للأهلي واستاد الرعب، لكننا نحن العقدة لباقي فرق القارة".

وأوضح "لا يوجد لاعب يفتعل الأزمات في الأهلي وكلنا نحب بعض، وحالة الحب هذه تنعكس على مستوى الفريق في الملعب من بطولات وإنجازات وإنكار ذات".

وفسر "سواء أشارك في المباريات أو لا أشارك أحترم قرار الجهاز الفني، أحزن عندما لا ألعب ولكن هذا لا يؤثر على المستوى الذي أقدمه أو على الفريق وأتمنى أن يظهر من يلعب بدلا مني بأفضل مستوى".

وبسؤاله عن إلقاء الميدالية الفضية الموسم الماضي رد قائلا: "كان هناك شعور بعدم العدل وكنت في حالة غضب كبيرة ولكن إذا تكرر الأمر لن أفعل ذلك، هو موقف وانتهى وعدنا إلى نفس الملعب أمام نفس الفريق وحصلنا على لقب البطولة".

وأتم تصريحاته "الاعتزال في الأهلي حلم بالنسبة لي، حتى إذا رحلت سوف أعود لأنهي حياتي في القلعة الحمراء وهذا ما أخطط له".