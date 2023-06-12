اتحاد كرة اليد يعلن الاتفاق على التعاقد مع شركة "بوما"

أعلن اتحاد كرة اليد المصري التوصل إلى اتفاق على التعاقد مع شركة "بوما" الألمانية لتصميم وتصنيع الملابس والأدوات الرياضية.

وكشف اتحاد كرة اليد عبر صفحته الرسمية أنه سيوقع على عقود التعاقد مع شركة بوما غدا الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة.

وبذلك ستظهر منتخبات مصر لكرة اليد في الفترة المقبلة بملابس من صناعة شركة بوما.

وظهر منتخب مصر لكرة اليد في السنوات الماضية بملابس من تصميم شركة هامل الدنماركية.

وكان منتخب مصر احتل المركز السابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد الأخيرة التي أقيمت في السويد وبولندا.