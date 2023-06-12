مرتجي: الخطيب أصر على حضور غالي مراسم التتويج.. ولم أقصد الإساءة لـ الزمالك

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 20:07

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - محمود الخطيب - حسام غالي

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عن كواليس حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي لمراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا بدلا من محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال مرتجي عبر قناة إم بي سي مصر: "محمود الخطيب أصر أن يحضر حسام غالي مراسم التتويج لأنه كان رئيس بعثة الفريق في المغرب".

وأضاف "الأجواء في المغرب صاخبة ويجب أن يكون الفريق الذي يلعب هنا ذو أعصاب من حديد حتى يستطيع الخروج بالانتصار".

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وواصل "الأهلي لديه لائحة مكافآت للفوز بكل بطولة واللاعبين يستحقون مقابل أوزانهم ذهب لما قدموه مع الفريق وسيكون هناك نظرة من مجلس الإدارة تجاه المكافآت الخاصة بهم بعد التتويج ببطولة إفريقيا".

وأفصح "جائزة بطولة إفريقيا من كاف هي 4 ملايين دولار".

وأوضح مرتجي "لم أقصد الإساءة إلى الزمالك في دعابة سابقة مع صديقي عمرو أديب، هذه سقطة مني وأنا شخصيا أحترم الزمالك وأكن له كل الاحترام ككيان".

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

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