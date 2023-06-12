السولية: تعرضنا للظلم في نهائي إفريقيا الماضي.. وهدفنا كان حصد اللقب أمام أي خصم
الإثنين، 12 يونيو 2023 - 18:53
كتب : FilGoal
شدد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي على أن فريقه كان يهدف فقط للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام أي خصم.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.
وقال السولية عبر قناة الأهلي: "أشكر الجمهور وكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".
وأضاف "منذ أن كنا في مصر وهدفنا أننا نأتي إلى المغرب للفوز باللقب".
وأكمل "اللاعبين قدموا كل جهدهم وهذه المجموعة دائما ما تظهر في الظروف الصعبة".
وواصل "السنة الماضية الجميع شاهد ماذا حدث من ظلم للأهلي في نهائي إفريقيا، ولذلك كان هدفنا أن نفوز باللقب أمام أي خصم وفي أي ملعب وفعلنا ذلك".
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