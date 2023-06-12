رامي ربيعة: هذه المرة بطولة إفريقيا غالية لأنها جاءت من مركب محمد الخامس

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

رامي ربيعة

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن الفوز ببطولة إفريقيا أمام الوداد له مذاق خاص للفريق الأحمر.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال ربيعة عبر قناة الأهلي: "هذه المرة بطولة إفريقيا غالية لأنها من المغرب من ملعب لدينا فيه ذكريات سيئة، ولكننا كسرنا كل ذلك وحققنا اللقب من قلب مركب محمد الخامس".

أخبار متعلقة:
خالد عبد الفتاح: أبطال إفريقيا هي أغلى بطولة في حياتي الشحات يكشف ماذا دار بين شوطي مباراة الوداد من لاعبي الأهلي

وأضاف "أشكر الجهاز الفني واللاعبين والجميع كان واثق في تحقيق الفوز ولكننا فقط كنا نشعر باستياء من الهدف الذي دخل مرمى الفريق في القاهرة".

وأكمل "مارسيل كولر كان على ثقة تامة من إحراز الهدف في أي وقت وبأي طريقة ومن ثم حصد لقب إفريقيا".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي يساند الفريق في أي بلد نذهب لها ويشعرنا أننا نلعب في القاهرة".

الأهلي رامي ربيعة دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
السولية: تعرضنا للظلم في نهائي إفريقيا الماضي.. وهدفنا كان حصد اللقب أمام أي خصم خالد عبد الفتاح: أبطال إفريقيا هي أغلى بطولة في حياتي الشحات يكشف ماذا دار بين شوطي مباراة الوداد من لاعبي الأهلي فاندنبروك: لن أتقدم باستقالتي من تدريب الوداد.. ونحتاج للتحسن بدنيا في الدقائق الأخيرة سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية "تعلمون كيفية الفوز بهذه الكأس" موسيماني يهنئ الأهلي بلقب دوري الأبطال العامري فاروق: أعيننا على لقب الأكثر تتويجا.. وهناك مفاجآت لمنح اللاعبين حقهم مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته
أخر الأخبار
السولية: تعرضنا للظلم في نهائي إفريقيا الماضي.. وهدفنا كان حصد اللقب أمام أي خصم 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
رامي ربيعة: هذه المرة بطولة إفريقيا غالية لأنها جاءت من مركب محمد الخامس 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
وصول بعثة منتخب مصر إلى لمغرب لمواجهة غينيا 26 دقيقة | منتخب مصر
خالد عبد الفتاح: أبطال إفريقيا هي أغلى بطولة في حياتي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من المصري لـ في الجول: القضاء المدني قضى بمبلغ لمحامي حلبية.. ونتواصل لحل الأمر 52 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: بسبب اهتمام أندية السعودية.. طرابزون يرفع مطالبه المادية لبيع تريزيجيه 59 دقيقة | السعودية
الشحات يكشف ماذا دار بين شوطي مباراة الوداد من لاعبي الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
فرنسا تخسر جهود رابيو في تصفيات يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي