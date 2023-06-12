رامي ربيعة: هذه المرة بطولة إفريقيا غالية لأنها جاءت من مركب محمد الخامس

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن الفوز ببطولة إفريقيا أمام الوداد له مذاق خاص للفريق الأحمر.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال ربيعة عبر قناة الأهلي: "هذه المرة بطولة إفريقيا غالية لأنها من المغرب من ملعب لدينا فيه ذكريات سيئة، ولكننا كسرنا كل ذلك وحققنا اللقب من قلب مركب محمد الخامس".

وأضاف "أشكر الجهاز الفني واللاعبين والجميع كان واثق في تحقيق الفوز ولكننا فقط كنا نشعر باستياء من الهدف الذي دخل مرمى الفريق في القاهرة".

وأكمل "مارسيل كولر كان على ثقة تامة من إحراز الهدف في أي وقت وبأي طريقة ومن ثم حصد لقب إفريقيا".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي يساند الفريق في أي بلد نذهب لها ويشعرنا أننا نلعب في القاهرة".