خالد عبد الفتاح: أبطال إفريقيا هي أغلى بطولة في حياتي

عبر خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن سعادته بالتتويج مع الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا، مشددا على أنها أغلى بطولة في حياته.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال عبد الفتاح عبر قناة الأهلي: "كان هناك الكثير من الضغوط على الفريق بعد مباراة الذهاب ولكن شخصية الأهلي وخبرة اللاعبين جعلتنا لا نشعر بها".

وأضاف "الكل كان في حالة تركيز شديدة في التدريبات والتحضير للمباراة وكل من شارك في اللقاء لم يبخل بمجهوده في سبيل تحقيق الفوز ببطولة إفريقيا".

وشدد "هذه هي أغلى بطولة في حياتي".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي دائما يقدم الدعم للفريق في كل البلاد وفي كل الظروف ولا توجد كلمة تعبر عن الشكر له".

وانضم خالد عبد الفتاح لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وتوج مع الأهلي بـ3 بطولات وهم كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.