الشحات يكشف ماذا دار بين شوطي مباراة الوداد من لاعبي الأهلي
الإثنين، 12 يونيو 2023 - 17:54
كتب : FilGoal
كشف حسين الشحات لاعب الأهلي عن الحديث الذي دار بين لاعبي الأحمر عقب الشوط الأول من مباراة الوداد.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.
وقال الشحات لقناة الأهلي: "بعد مباراة الذهاب أمام الوداد وكل اللاعبين متأكدين من أننا سنذهب إلى المغرب للفوز ببطولة إفريقيا".
وأضاف "كان هناك بعض التوتر عقب المباراة الأولى لكن الجميع كان في حالة تصميم للفوز باللقب".
وأضاف "بين الشوطين تحدثنا جميعا على أننا سنفوز ولن يحدث أي شيء آخر بخلاف ذلك".
وأتم تصريحاته "الأهم أننا حققنا الفوز وأسعدنا الجمهور، ولا يوجد لاعب يتحدث أنه فاز بالبطولة بمفرده لأن النادي الأهلي هو الذي حقق اللقب وكل اللاعبين ساعدوا في ذلك".
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