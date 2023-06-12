ومن غيره؟ هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعبي سيتي هذا الموسم

توج إرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي لموسم 2022-2023.

وتنافس الثلاثي، هالاند وكيفن دي بروين وناثان آكي على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم.

حصل الثلاثي على أعلى نسبة تصويت بين زملائهم في الفريق، ليفتح باب التصويت بين جماهير سيتي لاختيار أفضلهم.

قبل أن يعلن النادي يوم الاثنين فوز هالاند بالجائزة بعد نهاية موسمه الأول.

وتألق الثلاثي في رحلة مانشستر سيتي نحو الثلاثية التاريخية، لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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ماذا قدم هالاند ودي وبروين وآكي؟

هالاند

سجل هالاند في موسمه الأول مع سيتي 52 هدفا وصنع 9 في 53 مباراة بمختلف البطولات.

دخل المهاجم النرويجي تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حقق أرقام قياسية عديدة.

وتوج هالاند بجائزة رابطة كتاب كرة القدم كأفضل لاعب في العام.

ومن المتوقع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

دي بروين

تألق البلجيكي في صفوف سيتي هذا الموسم، إذ صنع 31 هدفا وسجل 10 في 49 مباراة بكل المسابقات.

ونافس دي بروين على هذه الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته مع الفريق السماوي، وذلك بعد أن عادل الرقم القياسي لريتشارد دن بالترشح لها 4 مرات.

آكي

أصبح آكي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بيب جوارديولا بعدما تألق في المراكز الخلفية.

شارك آكي في 41 مباراة مع سيتي هذا الموسم، كأكثر عدد مشاركات له في موسم واحد خلال مسيرته.

وسجل المدافع الهولندي 3 أهداف هذا الموسم.