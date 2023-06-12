ومن غيره؟ هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعبي سيتي هذا الموسم

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

احتفالات مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا - هالاند

توج إرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي لموسم 2022-2023.

وتنافس الثلاثي، هالاند وكيفن دي بروين وناثان آكي على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم.

حصل الثلاثي على أعلى نسبة تصويت بين زملائهم في الفريق، ليفتح باب التصويت بين جماهير سيتي لاختيار أفضلهم.

أخبار متعلقة:
هل اقترب من منتخب السعودية.. مدرب فنربخشة يعلن رحيله بعد رحيل أول من دفع به.. مدرب جديد لـ مرموش في فرانكفورت هولندا تفقد دي ليخت في دوري الأمم الأوروبية وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة العروض السعودية.. وموقف اللاعب

قبل أن يعلن النادي يوم الاثنين فوز هالاند بالجائزة بعد نهاية موسمه الأول.

وتألق الثلاثي في رحلة مانشستر سيتي نحو الثلاثية التاريخية، لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم هالاند ودي وبروين وآكي؟

هالاند

سجل هالاند في موسمه الأول مع سيتي 52 هدفا وصنع 9 في 53 مباراة بمختلف البطولات.

دخل المهاجم النرويجي تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حقق أرقام قياسية عديدة.

وتوج هالاند بجائزة رابطة كتاب كرة القدم كأفضل لاعب في العام.

ومن المتوقع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

دي بروين

تألق البلجيكي في صفوف سيتي هذا الموسم، إذ صنع 31 هدفا وسجل 10 في 49 مباراة بكل المسابقات.

ونافس دي بروين على هذه الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته مع الفريق السماوي، وذلك بعد أن عادل الرقم القياسي لريتشارد دن بالترشح لها 4 مرات.

آكي

أصبح آكي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بيب جوارديولا بعدما تألق في المراكز الخلفية.

شارك آكي في 41 مباراة مع سيتي هذا الموسم، كأكثر عدد مشاركات له في موسم واحد خلال مسيرته.

وسجل المدافع الهولندي 3 أهداف هذا الموسم.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي كيفن دي بروين ناثان أكي
نرشح لكم
سكاي: رضخ ليستر.. نيوكاسل يصارع توتنام على ضم ماديسون دون الكشف عن مدة العقد.. أستون فيلا يضم تيليمانس في صفقة انتقال حر ناصر الخليفي يرد على مشاركته في بيع مانشستر يونايتد أثليتك: أرسنال يتمم اتفاقه مع ساليبا لتجديد تعاقده ذا أثليتك تكشف دور الخليفي في الاستحواذ القطري على مانشستر يونايتد أورنستين: هاري كين منفتح على اللعب في ريال مدريد ديلي ميل: 3 وجهات محتملة لـ ماسون جرينوود بعد قرار متوقع من يونايتد ماك أليستر يوجه رسالة وداع مؤثرة لبرايتون وجماهيره
أخر الأخبار
خالد عبد الفتاح: أبطال إفريقيا هي أغلى بطولة في حياتي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من المصري لـ في الجول: القضاء المدني قضى بمبلغ لمحامي حلبية.. ونتواصل لحل الأمر 7 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: بسبب اهتمام أندية السعودية.. طرابزون يرفع مطالبه المادية لبيع تريزيجيه 15 دقيقة | السعودية
الشحات يكشف ماذا دار بين شوطي مباراة الوداد من لاعبي الأهلي 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
فرنسا تخسر جهود رابيو في تصفيات يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
اجتماع لـ رؤوساء الفرق الشعبية.. وجلسة مع رابطة الأندية الأسبوع المقبل ساعة | الكرة المصرية
ومن غيره؟ هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعبي سيتي هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة العروض السعودية.. وموقف اللاعب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي