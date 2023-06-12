فاندنبروك: لن أتقدم باستقالتي من تدريب الوداد.. ونحتاج للتحسن بدنيا في الدقائق الأخيرة

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 14:27

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك

نفى سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد نيته التقدم باستقالته عقب خسارة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهى لقاء الإياب في المغرب بهدف لكل فريق، وكان لقاء الذهاب في مصر قد حسمه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال فاندنبروك في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "كل المباريات التي خضناها على أرضنا لم نكن جيدين فيها بدنيا خلال الدقائق الأخيرة".

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وأضاف "هذه النسخة من دوري الأبطال ليست كباقي النسخ لأنها تعتمد على جزئيات صغيرة".

وكشف فاندنبروك "لن أتقدم باستقالتي من الوداد، هناك بعض الحقائق يجب حلها وسنقوم بذلك جميعا كفريق ومع اللاعبين والإدارة من أجل مستقبل الوداد".

وشدد مدرب الوداد "لكن الأمر يحتاج بعض الوقت".

وتابع "الهزيمة لها وزنها وتأثيرها ولدينا مباراتين هامتين في الدوري يومي الأربعاء والسبت".

واختتم فاندنبروك تصريحاته "لذلك لا نملك الكثير من الوقت لإعادة اللاعبين لحالة ذهنية جيدة، أنا متأكد أنه سيكون هناك تأثير ذهني، وابتداء من اليوم التالي سنركز على أهدافنا الجديدة".

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

ويستعد فريق الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023 لخوض المنافسة على لقب جديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2020 و2021 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

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