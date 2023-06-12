سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية

تداولت الصحافة المغربية ردود فعل مختلفة بعد خسارة الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي.

وتعادل الأهلي إيابا في المغرب بهدف لكل فريق بعد تحقيق الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتصدر عنوان "الأهلي يحبط حلم الرابعة" صحيفة المنتخب المغربية بعدما تجمد رصيد الوداد المغربي برصيد ثلاثة ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

كما أبرزت صحيفة المنتخب تكرار محمد عبد المنعم هدفه في شباك الوداد مثلما فعل العام الماضي ضد الرجاء، ولكن أخطأت الصحيفة المغربية في اسم مدافع الأهلي بعنوان "عبد المؤمن.. هدفان كاربونيان في مرمى الغريمين".

وسجل عبد المنعم هدف تعادل الأهلي أمام الوداد ليخطف لقب دوري أبطال إفريقيا للأحمر، وكان عبد المنعم قد سجل هدف تعادل الأهلي ضد الرجاء في العام الماضي والذي تأهل بالأهلي إلى نصف نهائي النسخة الماضية.

بينما حلل موقع Le 360sport المغربي خسارة الوداد بعنوان "اختيارات وسذاجة فاندنبروك تكلف الوداد والمغرب خسارة لقب دوري الأبطال".

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

ويستعد فريق الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023 لخوض المنافسة على لقب جديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2020 و2021 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

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