"تعلمون كيفية الفوز بهذه الكأس" موسيماني يهنئ الأهلي بلقب دوري الأبطال

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني الأهلي دوري أبطال إفريقيا

هنأ بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي، النادي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي: "أبارك للنسور الحمراء والجيش الأحمر، المدرب والجهاز الفني، ومحمود الخطيب رئيس النادي ومجلس إدارته".

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واختتم موسيماني تهنئته "لسنوات عديدة تعلمون كيفية الفوز بهذه الكأس".

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ أقيمت.

ونجح موسيماني في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات سابقة بينهم مرتين مع الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

ويستعد فريق الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023 لخوض المنافسة على لقب جديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا موسيماني
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