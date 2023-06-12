العامري فاروق: أعيننا على لقب الأكثر تتويجا.. وهناك مفاجآت لمنح اللاعبين حقهم

أشاد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وتغلب الأهلي على الوداد المغربي بعد التعادل بهدف لكل منهما في لقاء الإياب عقب الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب.

وقال العامري فاروق عبر قناة etc: "الحادية عشر بطولة غالية، دائما ما تكون أعيننا على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، وكلما نحصد لقبا نقترب أكثر".

وأضاف "الأهلي ناد كبير بعزيمته وكبير بالعمل كمجموعة واحدة وفي صمت ومن أجل رفع اسم مصر".

وتابع نائب رئيس الأهلي "أشكر جماهير الأهلي الذي يساند الفريق دائما وكان لديه ثقة كبيرة في لاعبيه وأكد على قوة الفريق وأن المنافس هو من يخشاك".

وأوضح العامري فاروق "الشوط الأول كان هناك تأثر بعض الشيء بسبب التحفظ في طريقة اللعب، وضغوط من جماهير المغرب القوية جدا العاشقة لكرة القدم ولكن الأهلي تعود على ذلك وذهبنا بهدف استكمال النجاحات".

وشدد نائب الأهلي "هذا الموسم حققنا 23 لقبا في مختلف الألعاب، وهو موسم تاريخي على كل المستويات مع افتتاح فرع رابع وإن شاء الله هنكون مفاجآت كبيرة الفترة القادمة من أجل منح اللاعبين حقهم".

وواصل "الأرقام القياسية التي يحققها الأهلي في كرة القدم والنشاط الرياضي أعلى من الأرقام التي حققناها تحت رئاسة حسن حمدي، وهذا أمر رائع أن نكسر أرقامنا".

واختتم العامري فاروق تصريحاته "زيادة القيمة المالية لبطل دوري أبطال إفريقيا إلى 4 ملايين دولار سيكون خالد مرتجي أمين الصندوق الأكثر سعادة لأنها ستنعش خزينة النادي بانفراجة كبيرة في وقت صعب".