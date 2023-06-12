من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 على حساب الوداد المغربي، لكن السؤال من يمثل قارة إفريقيا عن الموسم الحالي في كأس العالم للأندية 2025؟

الأهلي انتصر ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1، وتعادل 1-1 في مُركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

في البداية يمثل قارة إفريقيا في مونديال الأندية 2025، 4 فرق هي أبطال نسخ 2021 و2022 و2023 و2024.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من يونيو إلى يوليو 2025.

الأهلي حقق لقب 2021 بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الوداد المغربي حقق لقب 2022 بالفوز على الأهلي.

إذا الثنائي حسم بطاقة التأهل بشكل فعلي لكأس العالم للأندية 2025.

وبما أنهما طرفي النسخة الحالية فمن سيحصد المقعد الإفريقي الثالث؟

إليكم نص بيان فيفا في حالة فوز فريق بنسختين أو أكثر خلال تلك المدة:

"في حال فوز نادٍ بنسختين أو أكثر من أهم مسابقة قارية على مستوى الأندية خلال المواسم الأربعة التي تسبق البطولة العالمية، سيتم تحديد هوية النادي المتأهل بحسب ترتيبه في اتحاده القاري على مدار أربع سنوات ".

لم تتحدد كيفية احتساب هوية الفريق المتأهل حسب اتحاده القاري على مدار الأربع سنوات بين 2021 و2024.

وإليكم تصنيف كاف خلال آخر 5 مواسم بين 2019 و2023:

الأهلي: 79

الوداد: 74

الترجي: 56 نقطة

صنداونز: 51 نقطة

الرجاء: 51 نقطة

الزمالك: 39 نقطة

نهضة بركان: 37 نقطة

شباب بلوزداد: 36 نقطة

فيفا لم يوضح آلية احتساب النقاط خلال الأربع مواسم حتى الآن.

إذا ماذا عن تصنيف كاف خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بين 2021 و2023 دون الضرب في المعادل؟

إليكم الترتيب (دون الضرب في معادل كاف):

الأهلي: 6+5+6 =17

الوداد: 4+6+5 = 15

الترجي: 4+3+4 = 11

الرجاء: 5+3+3 = 11

صنداونز: 3+3+4 = 10

شباب بلوزداد: 3+3+3 = 9

الزمالك: 2+2+2 = 6

نهضة بركان: 1+5+0 = 6

وأعلن الاتحاد الدولي اعتماد قراره السابق والذي تم اتخاذه في ديسمبر الماضي بزيادة عدد الفرق من 24 إلى 32 ناديا.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 4 من إفريقيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة

وإليكم الفرق المتأهلة بشكل رسمي للبطولة:

آسيا: الهلال السعودي – أوروا ريد الياباني

إفريقيا: الأهلي – الوداد البيضاوي

أمريكا الشمالية: مونتيري المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – كلوب ليون المكسيكي

أمريكا الجنوبية: بالميراس البرازيلي – فلامنجو البرازيلي

أوروبا: تشيلسي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – مانشستر سيتي الإنجليزي