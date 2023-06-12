منافس جزائري للمرة الثانية.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

حقق فريق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التغلب على الوداد في نهائي نسخة 2023.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

ويلعب الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في أغسطس المقبل في النسخة 32.

وحقق اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية بعد التغلب على يانج أفريكانز التنزاني، وفاز الفريق الجزائري خارج ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر على ملعبه بهدف دون رد.

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة ثماني مرات بينما خسر في نسختين فقط.

وتعرض الأهلي للخسارة في المواجهة الجزائرية الوحيدة بالسوبر الإفريقي وكانت في 2015.

وخسر الأهلي وقتها أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بالبطولة التي أقيمت وقتها في الجزائر.

وحقق الأهلي لقب البطولة أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ومايو 2021 وديسمبر 2021.

وحصد الأهلي آخر نسختين في عام 2021 على حساب منافس مغربي.

إذ تغلب الأهلي على نهضة بركان في مايو 2021 بهدفين دون مقابل.

بينما حصد الأهلي نسخته الأخيرة في ديسمبر 2021 أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح.