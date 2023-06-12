شريف: اللعب في المغرب لم يشكل فارقا بالنسبة لنا

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 02:12

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف مع الأهلي ضد القطن

أبدى محمد شريف مهاجم الأهلي سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا الحادي عشر، بعد اجتياز الوداد المغربي في النهائي.

وقال شريف في تصريحاته لصفحة الأهلي: "كان يجب أن نرد بعد خسارة البطولة الماضية، والحمد لله الذي عوضنا".

وأضاف "نحمد الله على البطولة التي ركزنا على الحصول عليها. كان هذا هدفنا".

أخبار متعلقة:
حمدي فتحي: في الأهلي تلعب لآخر دقيقة.. وحان وقت حسم الدوري مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي هادي خشبة: لا يأس مع الأهلي.. وهذا تقييمي للاعبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأوضح "سبق لنا اللعب في المغرب عدة مرات وخضنا نهائيات هنا، ولم يشكل الأمر فارقا بالنسبة لنا بل كان تركيزنا على اللقب".

واختتم "لدينا بطولة الدوري ونسير فيها بشكل جيد وبإذن الله سنتوج بها".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وسوسة التونسية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

الأهلي الدوري المصري محمد شريف
نرشح لكم
من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟ منافس جزائري للمرة الثانية.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي كهربا: اللاعبون لم يتمكنوا من النوم بسبب هذه المباراة مؤتمر مدرب الوداد: التفاصيل الصغيرة حسمت اللقب لـ الأهلي مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص حمدي فتحي: في الأهلي تلعب لآخر دقيقة.. وحان وقت حسم الدوري القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي هادي خشبة: لا يأس مع الأهلي.. وهذا تقييمي للاعبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟ 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس جزائري للمرة الثانية.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
شريف: اللعب في المغرب لم يشكل فارقا بالنسبة لنا 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
كهربا: اللاعبون لم يتمكنوا من النوم بسبب هذه المباراة 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب الوداد: التفاصيل الصغيرة حسمت اللقب لـ الأهلي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص ساعة | الكرة الإفريقية
حمدي فتحي: في الأهلي تلعب لآخر دقيقة.. وحان وقت حسم الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي