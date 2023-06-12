كهربا: اللاعبون لم يتمكنوا من النوم بسبب هذه المباراة

أبدى محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا الحادي عشر، بعد اجتياز الوداد المغربي في النهائي.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة الأهلي: "لم يكن من الممكن أن نخسر هذه المباراة".

وأضاف "أنا واللاعبون لم نتمكن من النوم لأجل الفوز بهذه المباراة".

وتابع "فرحتنا خاصة للغاية، وأشكر عائلتي على كل جهد بذلوه معي، وأهدي الكأس للجماهير".

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الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.