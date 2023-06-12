مؤتمر مدرب الوداد: التفاصيل الصغيرة حسمت اللقب لـ الأهلي

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 02:09

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك مدرب الوداد

شدد سفين فاندنبروك المدير الفني لـ الوداد أن التفاصيل الصغيرة حسمت لقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 لصالح الأهلي.

وحسم الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الـ 11 في تاريخه بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

وقال فاندنبروك في المؤتمر الصحفي التي نقلتها صحيفة "البطولة" المغربية: "دائما كنت أقول إن النهائي سيلعب على التفاصيل، واليوم شاهدنا بأن ركنية وضربة خطأ من كرتين ثابتتين هما من حددا الفائز".

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وتابع "الفريقان كانا متوازنان، ولكن للأسف لم تكن الأمور في صالحنا".

وواصل "لا يمكنني أن ألوم اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم في القاهرة وهنا بالدار البيضاء".

وأردف "عندما تكون هناك مجهودات فهذه من أساسيات كرة القدم ويمكنك أن تكون سعيدا، وللأسف النتيجة لم تكن في صالحنا".

وأتم "بعد التغيير الذي أجراه الأهلي، رفعوا من إيقاع المباراة للبحث عن تسجيل هدف، لم يكونوا خطيرين لكنهم كانوا الأكثر استحواذا وحاولنا إيجاد التوازن، لكن للأسف جاءت الركنية التي سُجل منها الهدف".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وسوسة التونسية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

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