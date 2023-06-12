مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أنه أخبر اللاعبين بأن تسجيل هدف في إياب نهائي دوري الأبطال هو مفتاح التتويج باللقب والذي تحقق.

وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالفوز والبطولة وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة بعد الفوز بنتيجة 2-1، وأخبرت اللاعبين أنه لابد أن نسجل هدفا في الإياب ليكون مفتاح الفوز باللقب".

وأضاف "سيّرنا المباراة كما أردنا وسجلنا هدفا كما تدربنا طيلة الأسبوع الماضي".

وواصل "لم نبدأ المباراة بالطريقة التي أردتها، واستقبلنا هدفا لكننا سجلنا كما أخبرت اللاعبين".

وتابع "اللاعبون أدوا مباراة كبيرة لكننا احتجنا لطاقة جديدة وهو ما حدث عن طريق التغييرات".

وأوضح "البدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص، وللأسف كان ممكنا أن نسجل أهدافا أكثر".

وأتم عن عصبية الشحات أثناء استبداله أجاب قائلا: "خلال المباراة تخرج بعض المشاعر، وفي اليوم التالي ينسى اللاعب كل شيء، هو انفعال لحظي في الملعب".



































































وعبر قناة أون تايم سبورتس قال: "أصررنا على التسجيل وتحدثنا بين الشوطين وعملنا ما أردنا وخرجنا بالنتيجة التي نريدها".

وواصل "ارتكبنا الكثير من الأخطاء بالتراجع للخلف، ولم نلعب كما أردنا وهو ما أحدث معنا الفارق في الشوط الأول".

وشدد "في آخر المباراة أهدرنا الكثير من الفرص".

وأردف "سعيد جدا كأول سويسري يحقق اللقب وفخر كبير لي أن أشارك بهذا اللقب مع الأهلي".

وأتم "الكثيرون شككوا بنا في البداية لكننا حققنا اللقب في النهاية".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.video:1

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.