القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 01:43

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي

أصبح محمد الشناوي أكثر قائد رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي، حسبما أعلن حساب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 على حساب الوداد.

ورفع الشناوي لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة بعد نسختي 2020 ضد الزمالك و2021 ضد كايزر تشيفز.

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وتفوق الشناوي على شادي محمد الذي رفع لقب دوري الأبطال مرتين من قبل عامي 2006 و2008.

وإليكم قادة الأهلي الذي رفعوا لقب الأميرة السمراء:

1982- مصطفى يونس

1987- محمود الخطيب

2001- وليد صلاح الدين

2005- هادي خشبة

2006- شادي محمد

2008- شادي محمد

2012- حسام غالي

2013- وائل جمعة

2020- محمد الشناوي

2021- محمد الشناوي

2023- محمد الشناوي

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي
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