هادي خشبة: لا يأس مع الأهلي.. وهذا تقييمي للاعبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 01:39

كتب : FilGoal

الاهلى هادي خشبة

أبدى هادي خشبة نجم الأهلي السابق سعادته بتتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقال خشبة في ظهوره عبر استوديو تحليل FilGoal.com في ويست أرينا: "الوقت الذي شعرت فيه بضياع المباراة؟ أنا لا أيأس مع النادي الأهلي".

وأضاف "اللاعبون كانوا أبطالا في الشوط الثاني وكانوا أفضل فنيا من الوداد وبالتالي تحلوا بالشجاعة".

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وأوضح "نملك جودة أفضل من جودة الوداد، وفي الوقت ذاته اللاعبون رجال وهذا ما يجعل البطولات حاضرة دائما".

وواصل خشبة "جماهير الأهلي ليست في مصر فقط بل في كل أنحاء العالم العربي والعالم أجمع".

وبالحديث عن اللاعبين في المباراة قال خشبة: "محمد الشناوي تأخر في رد فعله بهدف الوداد، وتحدثنا عن قوة الوداد في الضربات الثابتة".

وتابع "خطوة الشناوي تأخرت قليلا، وأعتبره خطأ نسبيا، وفي مجمل المباراة أمنحه 8 من 10".

وأكمل "محمد هاني يستحق 10 من 10، وكذلك عبد المنعم الذي كان مميزا دفاعيا، ولكن هدفه يجعله أفضل لاعب في المباراة".

وأضاف "سأمنح علي معلول 8 من 10، و7 لياسر إبراهيم الذي أجاد التمركز والتركيز، وأليو ديانج يستحق 8 من 10، ودائما يكون من الأفضل حين يكون جاهزا بدنيا".

وواصل "7 من 10 لحمدي فتحي، و6 من 10 لخط الهجوم بأكمله، لم أشعر به كثيرا".

واختتم "ربما لو استمر كهربا في الملعب لسجل، فمحمد شريف لم يكن في "فورمة المباريات"، بينما كانت أقدام محمد مجدي أفشة أكثر ثباتا في الملعب".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

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