أفشة: لا أستمع لمن يهاجمني.. ومن لا يثق بي أمامه الملعب

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا الحادي عشر، بعد اجتياز الوداد المغربي في النهائي.

وقال أفشة في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "فزنا في توقيت مهم، فلم يكن من الممكن أن نخسر البطولة مرتين على التوالي".

وأضاف "جمهور الأهلي قدم جهدا ودعما كبيرا في مصر وخارجها وهنا في المغرب. أنتم تعرفون أن جمهور الأهلي في كل مكان".

وأوضح "حين فقدنا الألقاب في الموسم الماضي وكنا في أسوأ حالاتنا قلت إن الأهلي يعرف كيف ينهض بعد السقوط. نحن الأهلي وارجعوا للتاريخ".

وتابع أفشة "تعرضت للهجوم ولا أستمع له. كل شخص يملك رأيه، أنا أعرف قدراتي وأثق بها وأجتهد وأركز".

وواصل "المشكلة أن الناس قد اعتادوا افتعال المشاكل ممن لا يشارك، أو أن يتكاسل في التدريبات. أنا لست هكذا، بل أجعل كل الناس يقولون إن أفشة ملتزم ويتدرب بقوة وهو لا يلعب".

واختتم "لدي الثقة في نفسي ولا أخشى أحدا. الكرة في الملعب ومن لا يثق بي أقول له إن الملعب موجود. فليقل أي شخص ما يريده فأنا ألعب فقط للنادي الأهلي وجماهيره".

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الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.