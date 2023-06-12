أفشة: لا أستمع لمن يهاجمني.. ومن لا يثق بي أمامه الملعب

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 01:26

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا الحادي عشر، بعد اجتياز الوداد المغربي في النهائي.

وقال أفشة في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "فزنا في توقيت مهم، فلم يكن من الممكن أن نخسر البطولة مرتين على التوالي".

وأضاف "جمهور الأهلي قدم جهدا ودعما كبيرا في مصر وخارجها وهنا في المغرب. أنتم تعرفون أن جمهور الأهلي في كل مكان".

أخبار متعلقة:
معلول: عشت أسبوعا صعبا قبل لقاء الإياب.. ولعبنا بروح عالية رغم ثقة الوداد في انتصارهم مناصفة مع مهاجم صنداونز.. كهربا هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 الشناوي: نحن العقدة.. تعاهدنا بالرد على ظلم العام الماضي كم تبلغ مكافأة الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وأوضح "حين فقدنا الألقاب في الموسم الماضي وكنا في أسوأ حالاتنا قلت إن الأهلي يعرف كيف ينهض بعد السقوط. نحن الأهلي وارجعوا للتاريخ".

وتابع أفشة "تعرضت للهجوم ولا أستمع له. كل شخص يملك رأيه، أنا أعرف قدراتي وأثق بها وأجتهد وأركز".

وواصل "المشكلة أن الناس قد اعتادوا افتعال المشاكل ممن لا يشارك، أو أن يتكاسل في التدريبات. أنا لست هكذا، بل أجعل كل الناس يقولون إن أفشة ملتزم ويتدرب بقوة وهو لا يلعب".

واختتم "لدي الثقة في نفسي ولا أخشى أحدا. الكرة في الملعب ومن لا يثق بي أقول له إن الملعب موجود. فليقل أي شخص ما يريده فأنا ألعب فقط للنادي الأهلي وجماهيره".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا محمد مجدي أفشة
نرشح لكم
من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟ منافس جزائري للمرة الثانية.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي شريف: اللعب في المغرب لم يشكل فارقا بالنسبة لنا كهربا: اللاعبون لم يتمكنوا من النوم بسبب هذه المباراة مؤتمر مدرب الوداد: التفاصيل الصغيرة حسمت اللقب لـ الأهلي مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص حمدي فتحي: في الأهلي تلعب لآخر دقيقة.. وحان وقت حسم الدوري القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي
أخر الأخبار
من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟ 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس جزائري للمرة الثانية.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
شريف: اللعب في المغرب لم يشكل فارقا بالنسبة لنا 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
كهربا: اللاعبون لم يتمكنوا من النوم بسبب هذه المباراة 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب الوداد: التفاصيل الصغيرة حسمت اللقب لـ الأهلي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص ساعة | الكرة الإفريقية
حمدي فتحي: في الأهلي تلعب لآخر دقيقة.. وحان وقت حسم الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي