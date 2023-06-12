معلول: عشت أسبوعا صعبا قبل لقاء الإياب.. ولعبنا بروح عالية رغم ثقة الوداد في انتصارهم

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 01:24

كتب : FilGoal

معلول - أفشة

أعرب علي معلول ظهير أيسر الأهلي عن سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الوداد بهدف لمثله، بعد فوز الأحمر في القاهرة ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ.

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وقال علي معلول عبر قناة الأهلي: "أبارك لكل جماهير الأهلي، عشت أسبوعا صعبا بعض الشيء بسبب تصريحات بتقصير نوعا ما مني بالهدف الذي استقبلناه في الذهاب".

وشدد "الحمد لله كانت بطولة هامة خاصة بعد خسارة النسخة الماضية، إن شاء الله القادم أفضل والفوز بكل البطولات الممكنة".

وكان الأهلي قد خسر نسخة الموسم الماضي بهدفين دون مقابل أمام الوداد في النهائي الذي أقيم من مباراة واحدة والتي أقيمت في المغرب.

وتابع معلول "شاهدنا أن فريق الوداد كان يثق في انتصاره، ولكن لعبنا بروح عالية وكعائلة واحدة وتفوقنا وحققنا اللقب".

واختتم الظهير التونسي تصريحاته "إن شاء الله دائما نتواجد على منصات التتويج".

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الأهلي علي معلول دوري أبطال إفريقيا
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