مناصفة مع مهاجم صنداونز.. كهربا هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-2023

حصد محمود عبد المنعم "كهربا" جائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 مناصفة مع بيتر شالويلي مهاجم صنداونز الجنوب إفريقيا.

وسجل كهربا 6 أهداف في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعدما حسم اللقب ضد الوداد المغربي من الدار البيضاء.

ويحتسب لقب الهداف في دوري الأبطال بدءا من دور المجموعات للمسابقة.

وجاءت أهداف كهربا في البطولة كالآتي:

3 أهداف ضد القطن الكاميروني في دور المجموعات

هدف ضد الهلال السوداني في دور المجموعات

هدف ضد الترجي التونسي في دور نصف النهائي

هدف ضد الوداد المغربي في ذهاب النهائي

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هجمة مرتدة متقنة يترجمها كهربا إلى ثالث أهداف الأهلي في شباك الترجي🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/FcsHVGKV2C — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

ورفع كهربا رصيده من الألقاب القارية مع الأهلي إلى 3 في دوري الأبطال وهي نسخ 2020 و2021 و2023.

المهاجم البالغ 28 عاما سجل 10 أهداف في جميع المسابقات خلال 22 مباراة خاضها الموسم الحاري مع الأهلي.

ويعد محمد شريف آخر لاعب من الأهلي حصد جائزة هداف دوري الأبطال حيث جاءت في نسخة 2021 وسحل خلالها 6 أهداف.

وقبله حققها محمد أبو تريكة في نسخة 2006 وأحمد بلال في نسخة 2002 وحسام حسن في 1999.