الثامن في تاريخ النادي.. عبد المنعم يسجل لـ الأهلي خارج ملعبه في نهائي دوري الأبطال

الأحد، 11 يونيو 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

هدف محمد عبد المنعم

نجح محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلي التعادل أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الوداد عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل عبد المنعم في الدقيقة 77 للأهلي.

وبات عبد المنعم ثامن لاعب من الأهلي يسجل في نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج ملعب الأحمر.

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ويأتي ذلك وفقا لمباريات النهائي التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب، وليست من مباراة واحدة مثل نسختي 2020 و2021.

وسجل سبعة لاعبين الأهلي هدفا للأحمر خارج ملعبه في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي القائمة كالآتي:

- محمود الخطيب أمام أشانتي كوتوكو في نسخة 1983

- سيد عبد الحفيظ أمام صنداونز في نسخة 2001

- محمد أبو تريكة أمام الصفاقسي في نسخة 2006

- شادي محمد أمام القطن الكاميروني في نسخة 2008

- أحمد حسن أمام القطن الكاميروني في نسخة 2008

- وليد سليمان أمام الترجي في نسخة 2012

- محمد أبو تريكة للمرة الثانية في مسيرته، وكانت أمام أورلاندو بايرتس في نسخة 2013

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