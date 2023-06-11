ثنائية الذهب.. معلول يصنع وعبد المنعم يسجل للمرة السادسة

ما أشبه الليلة بالبارحة مرة أخرى.. محمد عبد المنعم مدافع الأهلي يسجل بالرأس، هذه المرة في شباك الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ما حدث اليوم -الأحد- خارج الأرض في مركب محمد الخامس.

الهدف الذي أتى بالرأس من صناعة الظهير التونسي علي معلول، هو السادس عموما لمحمد عبد المنعم بقميص الأهلي، والسادس بنفس الطريقة.

video:1

علي معلول يصنع ومحمد عبد المنعم يسجل 🎯✅#في_إفريقياpic.twitter.com/x78NDtXUCr — FilGoal (@FilGoal) June 11, 2023

عبد المنعم سجل في شباك الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وقبلها في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أيضا، وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021، والاتحاد المنستيري التونسي في الدور التمهيدي الثاني لموسم الأبطال الحالي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وأخيرا الوداد مجددا اليوم.

جميع تلك الأهداف الستة أتت بالرأس ومن صناعة علي معلول.

وتعادل الأهلي حاليا بهذا الهدف 1-1، وهي نتيجة تكفي للعودة باللقب من المغرب، إذ فاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وصار عبد المنعم ثامن من يسجل للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج الأرض بنظام المباراتين، بعد محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسن وشادي محمد ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو ومحمد أبو تريكة.