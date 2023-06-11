مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(0) الأهلي.. كهربا يهدر فرصة التعادل

الأحد، 11 يونيو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 40: كهربا يهدر فرصة خطيرة

ق 35: إنذار لكهربا

ق 24: هدف أول للوداد من يحيى عطية الله

ق 13: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي من العملود

ق 8: ضغط أبيض قوي

ق 4: محاولة حمراء مبكرة

انطلاق المباراة

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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