انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا

عبد القادر: كنت واثقا من قدرة الأهلي على حصد لقب دوري الأبطال من دور المجموعات

معلول: بطولة إفريقيا غالية بعد أسبوع صعب.. والآن نركز بالدوري لنحسمه في أقرب وقت

عبد الحفيظ: رد فعل اللاعبين مع المشجع أعجبني.. وما قاله السولية والخطيب كان رائعا

بينهم مواجهتي ليفربول ضد أرسنال وتشيلسي .. غيابات في الدوري الإنجليزي بسبب إفريقيا

موسيماني يعلن رحيله عن أهلي جدة

مروان عطية: حققنا فوزا هاما.. وهذا ما قاله صلاح لي

تريزيجيه: لابد أن يحترمنا الجمهور جيدا.. وكان سيتم إيقافي 9 مباريات في تركيا بهذه الحالة

تصفيات أمم إفريقيا – جامبيا تنعش آمالها.. وغينيا بيساو تخطف الصدارة من نيجيريا