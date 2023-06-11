انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا

الأحد، 11 يونيو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - الأهلي ضد الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق

ق 88: مرتدات حمراء خطيرة

ق 78: جوووووووووووووووول محمد عبد المنعم والتعادل

ق 75: ضغط أحمر وفرصة من شريف

ق 71: نزول السولية وشريف بدلا من حمدي فتحي وكهربا

ق 69: توقف اللعب بسبب الشماريخ

ق 67: مطالبات بركلة جزاء من أحمد عبد القادر

ق 59: نزول أحمد عبد القادر وأفشة بدلا من مروان عطية والشحات

ق 50: إنذار لديانج

نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف

ق 40: كهربا يهدر فرصة خطيرة

ق 35: إنذار لكهربا

ق 24: هدف أول للوداد من يحيى عطية الله

ق 13: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي من العملود

ق 8: ضغط أبيض قوي

ق 4: محاولة حمراء مبكرة

انطلاق المباراة

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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