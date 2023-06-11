استراحة نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

تشكيل الوداد - صاحب الهدف يبدأ والمترجي بديلا في نهائي أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وكولر بلا تغييرات أمام الوداد في نهائي إفريقيا

نهائي الأهلي والوداد - قيمة مكافأة البطل وماذا يحدث في حالة التعادل

خبر في الجول - استبعاد شوبير.. وعلي لطفي بديلا لـ الشناوي أمام الوداد

مباشر ما قبل نهائي إفريقيا - وصول الفريقين إلى ملعب المباراة وبداية الإحماء