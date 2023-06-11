تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وكولر بلا تغييرات أمام الوداد في نهائي إفريقيا

عاد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي لتشكيل فريقه الأساسي أمام الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب النهائي في المباراة التي تقام بملعب مركب محمد الخامس، وتنطلق في تمام العاشرة مساء.

وغاب محمد الشناوي عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وشارك مصطفى شوبير كحارس للأهلي في اللقاء في ظل عودة علي لطفي أيضا من الإصابة.

وحافظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على باقي تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الذهاب.

وفاز الأهلي على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – مروان عطية

الهجوم: بيرسي تاو – كهربا – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أحمد عبد القادر – محمد شريف – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد قندوسي – طاهر محمد