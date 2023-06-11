تشكيل الوداد - صاحب الهدف يبدأ والمترجي بديلا في نهائي أبطال إفريقيا

أعلن سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن تشكيل فريقه لخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وتقام مباراة الإياب على مركب محمد الخامس في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني

خط الهجوم: محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة

ويتواجد زهير المترجي على مقاعد البدلاء بعد عودته للتدريبات مؤخرا ، فيما أجرى عبد الله حيمود لاعب الوداد جراحة الزائدة في القاهرة على هامش مباراة الذهاب.

وبذلك أجرى فاندنبروك تعديلين فقط على تشكيل الذهاب، بخروج زهير المترجي ورضا جعدي، ومشاركة سيف الدين بوهرة ومحمد أوناجم.

ويحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن الجيش الملكي المغربي المتصدر.

وتغلب الوداد في مباراته الأخيرة قبل النهائي على المغرب التطواني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المغربي.

وكان الوداد حامل لقب دوري أبطال إفريقيا قد تأهل إلى النهائي الثاني على التوالي باجتياز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بقاعدة الهدف الخارجي، حيث تعادلا سلبيا في الدار البيضاء و2-2 في بريتوريا.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وأقيمت مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وسجل للأحمر بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، فيما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد.

أي فوز وأي تعادل يكفي الأهلي لحسم اللقب، بينما تتباين سيناريوهات فوز الوداد ودورها في تحديد البطل، فنتيجة 1-0 تمنح اللقب للفريق المغربي بقاعدة الهدف الخارجي، وكذلك أي فوز بفارق هدفين.

الفائدة الوحيدة التي قد تعود على الأهلي من الهزيمة تأتي في حالتين: إما 2-1 التي تقود إلى نهاية الوقت الأصلي بتعادل مجموع المباراتين، وإما 3-2 أو أي نتيجة أكثر تهديفا بفارق هدف واحد، فتمنح الأهلي اللقب بقاعدة الهدف الخارجي.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

ماذا سيحدث إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل التام في مجموع المباراتين؟

سيحتكم الأهلي والوداد إلى ركلات الترجيح مباشرة، دون وقت إضافي.

جاء ذلك بعد قرار كاف بالعودة إلى نظام الذهاب والإياب في النهائي، عوضا عن نظام المباراة الواحدة الذي استمر لـ 3 نسخ، في 2020 و2021 و2022.

كم تبلغ مكافأة البطل؟

أعلن كاف زيادة الجوائز المالية لبطولات الأندية بنسبة 40%.

وبذلك سيحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون ونصف.

ويحصل الوصيف على 2 مليون دولار.