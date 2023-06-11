سكاي: رضخ ليستر.. نيوكاسل يصارع توتنام على ضم ماديسون

وأخيرا اضطر ليستر سيتي للتنازل عن كبريائه الشهير في مسألة رحيل لاعبه الدولي الإنجليزي وصانع ألعابه جيمس ماديسون.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن نيوكاسل يونايتد يقود الآن سباق التعاقد مع ماديسون، ويليه توتنام هوتسبر.

وحاول نيوكاسل التعاقد مع ماديسون في يناير الماضي، ولكن رفض ليستر بشكل قاطع.

إلا أن تغير الرياح وهبوط ليستر سيتي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، تركه مضطرا لسماع العروض التي ستأتي لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده العام المقبل.

وأنهى نيوكاسل الدوري في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يمنحه الأفضلية على توتنام الذي أنهى الموسم في المركز الثامن ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية.

أما الأفضلية الوحيدة التي يملكها توتنام فهي قدرته على التحرك بشكل رسمي في القريب العاجل، بعد تعاقده مع المدرب أنجي بوستيكوجلو.

ويعد ماديسون أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن ليستر سيتي، رفقة الجناح هارفي بارنز.

وغادر بالفعل لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس إلى أستون فيلا في صفقة انتقال حر.

وانتقل ماديسون -26 عاما- إلى صفوف ليستر قادما من نورويتش سيتي في يوليو 2018، مقابل 25 مليون يورو.

ومنذ بداية موسم 2018-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ماديسون هو ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ 347، وسابع أكثر صانعي الفرص الكبيرة بـ 50 فرصة.

وقدم ماديسون 32 تمريرة حاسمة، كثامن أكثر اللاعبين، وسدد 389 مرة كرابع أكثر لاعب، فيما سجل 43 هدفا، ويحتل بهم المركز التاسع عشر.