نهائي الأهلي والوداد - قيمة مكافأة البطل وماذا يحدث في حالة التعادل

ساعات قليلة تفصلنا عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على أرض الأخير في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل للأحمر بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، فيما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد.

أي فوز وأي تعادل يكفي الأهلي لحسم اللقب، بينما تتباين سيناريوهات فوز الوداد ودورها في تحديد البطل، فنتيجة 1-0 تمنح اللقب للفريق المغربي بقاعدة الهدف الخارجي، وكذلك أي فوز بفارق هدفين.

الفائدة الوحيدة التي قد تعود على الأهلي من الهزيمة تأتي في حالتين: إما 2-1 التي تقود إلى نهاية الوقت الأصلي بتعادل مجموع المباراتين، وإما 3-2 أو أي نتيجة أكثر تهديفا بفارق هدف واحد، فتمنح الأهلي اللقب بقاعدة الهدف الخارجي.

ولكن ماذا سيحدث إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل التام في مجموع المباراتين؟

سيحتكم الأهلي والوداد إلى ركلات الترجيح مباشرة، دون وقت إضافي.

جاء ذلك بعد قرار كاف بالعودة إلى نظام الذهاب والإياب في النهائي، عوضا عن نظام المباراة الواحدة الذي استمر لـ 3 نسخ، في 2020 و2021 و2022.

كم تبلغ مكافأة البطل؟

أعلن كاف زيادة الجوائز المالية لبطولات الأندية بنسبة 40%.

وبذلك سيحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون ونصف.

ويحصل الوصيف على 2 مليون دولار.

الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمنا الحصول على مليون و200 ألف دولار نظير بلوغ نصف النهائي.

فيما ضمن الرجاء المغربي وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد الجزائريان وسيمبا التنزاني على 900 ألف دولار نظير بلوغ ربع النهائي.

وضمن 8 فرق على رأسهم الزمالك 700 ألف دولار نظير الحصول على أحد المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

ويطارد الأهلي لقبه الحادي عشر، ببلوغه للنهائي الرابع على التوالي، حيث فاز بنسختي 2020 و2021 وخسر نهائي النسخة الماضية أمام الوداد من مباراة واحدة في نفس ملعب إياب الأحد.