تشكيل الأهلي المتوقع – كهربا يقود الآمال أمام الوداد للظفر بدوري الأبطال

الأحد، 11 يونيو 2023 - 16:17

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

سيقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي أمام الوداد البيضاوي.

استقر مارسيل كولر على التشكيل الأقرب لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الأهلي بنفس تشكيل الفريق في مباراة الذهاب، لكن مع عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير.

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الشناوي سيحرس مرمى الأهلي بدلا من مصطفى شوبير، فيما سيقود كهربا الهجوم بجانب بيرسي تاو، وحسين الشحات.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حمدي فتحي.

الهجوم: حسين الشحات – كهربا – بيرسي تاو.

يلتقي الأهلي مع الوداد الرياضي مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ما يجعل العملاق الأحمر بحاجة للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لكن بنيتجة أكبر من 2-1، وذلك من أجل حسم اللقب الإفريقي.

لقب سيكون هو الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة تاريخيا، وبمسافة كبيرة عن أقرب منافسيه.

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