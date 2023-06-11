كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدربين الذين قادوا الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا
الأحد، 11 يونيو 2023 - 15:52
كتب : FilGoal
ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي جديد سيخوضه الأهلي لـ دوري أبطال إفريقيا.
يلتقي الأهلي مع الوداد الرياضي مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ما يجعل العملاق الأحمر بحاجة للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لكن بنيتجة أكبر من 2-1، وذلك من أجل حسم اللقب الإفريقي.
لقب سيكون هو الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة تاريخيا، وبمسافة كبيرة عن أقرب منافسيه.
تاريخيا، قاد 6 مدربين الأهلي للتتويج بدوري أبطال أوروبا خلال 1 نسخ مختلفة.
ترى، هل يمكنك تسمية المدرب الذي قاد الأهلي للتتويج باللقب في كل نسخة من دوري أبطال إفريقيا؟
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