اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي للظفر بالكأس أمام الوداد

الأحد، 11 يونيو 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

الأهلي × الوداد

مباراة كبيرة تنتظر الأهلي يوم الأحد 11 يونيو في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حين يلاقي الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب نهائي دوري الأبطال الذي أقيم على استاد القاهرة.

وسجل هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، بصناعة حسين الشحات للهدفين.

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فيما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد.

قاعدة الهدف الخارجي تقف في صالح الوداد إن فاز بهدف دون رد، و2-1 تقود إلى الوقت الإضافي، أما أي نتيجة أخرى بفارق هدف (3-2 أو أكثر) تحسم اللقب لصالح الأحمر.

وبطبيعة الحال أي انتصار للأهلي أو تعادل يضمن العودة باللقب إلى القاهرة.

التشكيل الذي بدأ مباراة الذهاب تكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات

ويطارد الأهلي لقبه الحادي عشر، ببلوغه للنهائي الرابع على التوالي، حيث فاز بنسختي 2020 و2021 وخسر نهائي النسخة الماضية أمام الوداد من مباراة واحدة في نفس ملعب إياب الأحد.

والآن جاء دورك.. ماذا ستفعل لو كنت مكان مدرب الأهلي مارسيل كولر في مركب محمد الخامس؟

الأهلي اعتاد اللعب مع كولر بطريقة 4-3-3، ولكن يمكنك اختيار تشكيلك الأمثل بطريقة اللعب التي تراها الأنسب للخروج بالنتيجة المطلوبة.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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