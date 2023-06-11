محرز: التتويج بدوري الأبطال حلم آخر أصبح حقيقة

أوضح الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي أن تتويجه مع ناديه مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا بمثابة حلم تحول إلى حقيقة.

وأكمل محرز الثلاثية التاريخية بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، بالفوز على إنتر في النهائي بهدف دون مقابل، وذلك بعدما توج بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال محرز عبر تويتر: "ليلة لا تنسى إلى الأبد، لقد فعلناها".

وأضاف الدولي الجزائري "حلم آخر أصبح حقيقة.. لقد أكملت الثلاثية".

أصبح الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي خامس لاعب عربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

وحقق مانشستر سيتي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 بالفوز على إنتر الإيطالي.

وانتصر سيتي باللقب بفضل هدف الإسباني رودري. (طالع التفاصيل)

وسبق محرز كل من:

الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي عام 1986.

المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الإسباني عام 2018.

محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في 2019.

المغربي حكيم زياش مع تشيلسي الإنجليزي في 2021.

وسبق لمحرز أن خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام تشيلسي.

الجناح البالغ 32 عاما حقق 13 لقبا في مسيرته مع الأندية منها 11 لقبا رفقة مانشستر سيتي.

ورفع محرز لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الرابطة 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين والدرع الخيرية مرة وحيدة وأخيرا لقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يخض محرز المباراة النهائية إذ بقى على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

وخاض الجزائري الموسم الجاري 47 مباراة الموسم الجاري سجل 15 هدفا وصنع 13.