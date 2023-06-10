نهائي أبطال أوروبا - الإسباني العاشر.. رودري يسجل هدفا وزنه ذهبا ضد إنتر

أصبح رودري أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، وعاشر لاعب إسباني.

وتقدم مانشستر سيتي على إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بهدف رودري.

وسجل الإسباني الهدف في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية من الجهة اليمنى شتتها الدفاع.

وأصبح رودري عاشر لاعب إسباني يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا كأكثر جنسية يسجل لاعبيها في النهائي بفارق 3 أسماء عن الجنستين البرازيلية والألمانية.

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وهو أول إسباني يسجل منذ ماركو إسينسيو في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2017 ضد ريال مدريد.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري 56 مباراة سجل 4 منها 2 في دوري أبطال أوروبا وصنع 7.

وفي حال نهاية المباراة بهذه النتيجة سيحقق سيتي لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.