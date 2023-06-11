هل يلعب كريستيانو رونالدو أمام الزمالك؟

تحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو قائد النصر في مواجهة الزمالك بالبطولة العربية للأندية هذا الصيف.

ويلعب الزمالك في البطولة العربية للأندية في المجموعة التي تضم كل من، الثنائي السعودي الشباب والنصر، وأخيرا الاتحاد المنستيري التونسي.

سيلعب الزمالك مباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام النصر، بعدما يخوض المباراة الأولى ضد المنستيري والثانية أمام الشباب.

الشكوك تأتي بسبب مشاركة النصر في دورة ودية باليابان في وقت انطلاق البطولة، إذ يخوض مواجهتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان يومي 25 و28 يوليو.

مصدر من الاتحاد العربي يكشف عبر في الجول الموعد الجديد لافتتاح البطولة العربية

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة النصر ستبحث مع الجهاز الفني الجديد مطلع الشهر المقبل، كيفية خوض المسابقة وسط غياب عدد من لاعبي الفريق الأول بسبب تزامنها مع بطولة اليابان الدولية.

وقد يعطي تأجيل البطولة لمدة أسبوع الفرصة للنصر للاستعانة بلاعبيه الأساسيين في البطولة العربية، خاصة في المباراة الثالثة أمام الزمالك.

وأوضح التقرير أن الشركة المنظمة لبطولة اليابان الدولية، التي سيشارك فيها النصر ستوفر طائرة خاصة من أجل نقل بعثة العالمي من معسكر الفريق بلشبونة العاصمة البرتغالية إلى مدينة أوساكا يوم 21 يوليو المقبل.

كما تتكفل بطائرة خاصة أخرى ستنقل بعثة النصر من أوساكا إلى الطائف يوم 28 يوليو المقبل، مع منح إدارة النادي 6 ملايين يورو، بواقع ثلاثة ملايين عن كل مباراة سيخوضها الفريق في البطولة.

واشترطت الشركة الراعية إجراء بعض اللقاءات القصيرة مع عدد من نجوم النصر، يتقدمهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر ذاته.

وكان نادي النصر قد تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة ودية دولية في اليابان.

انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي لفت أنظار منظمي الجولات الآسيوية للفرق الأوروبية.

وانتقل قائد البرتغال رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري السعودي، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وكشف مصدر من الاتحاد العربي حقيقة تأجيل انطلاق البطولة العربية 2023 والتي تُعرف بمسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وكان من المقرر أن تقام مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 20 يوليو وحتى 5 أغسطس في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com: "قررنا تأجيل افتتاح البطولة العربية لمدة أسبوع، لتبدأ يوم 27 يوليو المقبل بدلا من 20".

وأوضح "هناك مجموعة لم تكتمل بعد بسبب تأجيل مباراة الصفاقسي التونسي والهلال السوداني، وعقب حسم المتأهل سنعلن المواعيد النهائية للمسابقة".

وفي حال بدأت مرحلة المجموعات يوم 27 يوليو ستنتهي في 12 أغسطس بدلا من 5 من الشهر ذاته.