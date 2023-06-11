جريليش: هذا ما عملت من أجله طوال حياتي.. وشكرا جوارديولا

وجه جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي الشكر لمدربه بيب جوارديولا على ثقته به، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا وإكمال الثلاثية التاريخية.

وتوج سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر في نهائي البطولة بهدف دون رد، ليكمل ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جوارديولا عبقري، لقد قلت له، أريد أن أشكرك لأن الفضل يعود لك في تتويجي بدوري الأبطال".

وأضاف الدولي الإنجليزي "لقد تعاقد معي بمبلغ ضخم، وعندما كنت ألعب بشكل سيء كان يدعمني".

وأكمل "أعطاني الثقة هذا الموسم ودفع بي من أجل تقديم الأداء المنتظر مني، لذلك أقول له شكرا".

وتابع "التتويج ببطولة كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا هو ما تعمل من أجله طوال حياتك، أنا سعيد للغاية".

وأتم جريليش "الفوز بالثلاثية بهؤلاء اللاعبين أمر مميز للغاية".

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الآن الحلم أصبح حقيقة.. والهدف الذي ظل جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مطاردته لمدة 7 أعوام تحقق بالفعل، لأن الفريق السماوي فاز أخيرا بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اللقب بعد أن وصل مانشستر سيتي للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، وخرج من نصف النهائي مرتين.

محاولات جوارديولا للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية استمرت لعدة سنوات منذ أن رحل عن برشلونة، سواء مع مانشستر سيتي أو من قبله بايرن ميونيخ الألماني.

وأخيرا حقق جوارديولا اللقب الثالث لدوري أبطال أوروبا في مسيرته التدريبية لينهي الجدل المثار حوله بشأن عدم مقدرته على الفوز بالبطولة دون ليونيل ميسي الذي ساعده في ذلك عندما كان مدربا لبرشلونة.

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وأصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع زين الدين زيدان. وبفارق بطولة عن كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك 4 ألقاب.

كما حقق مانشستر سيتي رقما تاريخيا بعدما فاز باللقب دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة وهو الفريق رقم 15 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.

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