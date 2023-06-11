روي فيتوريا يهنئ رباعي مانشستر سيتي على التتويج بدوري أبطال أوروبا

أرسل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تهنئته لرباعي مانشستر سيتي ومواطنيه برناردو سيلفا وروبن دياز وإيدرسون مورايش وجواو كانسيلو بمناسبة تتويجهم بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي بهدف دون مقابل.

وكتب فيتوريا عبر حسابه على إنستاجرام: "كم هو جيد أن ترى نجاح الموهوبين والمخلصين الذين صادفتهم من قبل، لقد كان مقدر لهم أشياء عظيمة ومن المستحيل ألا تكون سعيدا من أجلهم، تهانينا لإيدرسون وروبن دياز وأيضا تهانينا لبرناردو سيلفا وجواو كانسيلو على كتابتهم تاريخا جديدا للبرتغال في دوري أبطال أوروبا، استمتعوا باحتفالاتكم لقد استحققتم الأمر بسبب ما قدمتوه على مدار الموسم وفي تلك المباراة النهائية".

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الرباعي البرتغالي سبق له وأن لعب في صفوف بنفيكا الفريق الذي دربه روي فيتوريا منذ عام 2015 حتى 2019.

روبن دياز وإيدرسون سبق لهما أن تدربا تحت قيادة فيتوريا في بنفيكا وكان هو أول من دفع بهما مع الفريق الأول.

وحقق مانشستر سيتي الثلاثية بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ليكون ثاني نادي يحقق ذلك الإنجاز بعد مانشستر يونايتد.

وحقق بيب جواريدولا مدرب مانشستر سيتي الثلاثية بعد أن حقق الإنجاز مع برشلونة.