روي فيتوريا يهنئ رباعي مانشستر سيتي على التتويج بدوري أبطال أوروبا

الأحد، 11 يونيو 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

أرسل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تهنئته لرباعي مانشستر سيتي ومواطنيه برناردو سيلفا وروبن دياز وإيدرسون مورايش وجواو كانسيلو بمناسبة تتويجهم بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي بهدف دون مقابل.

وكتب فيتوريا عبر حسابه على إنستاجرام: "كم هو جيد أن ترى نجاح الموهوبين والمخلصين الذين صادفتهم من قبل، لقد كان مقدر لهم أشياء عظيمة ومن المستحيل ألا تكون سعيدا من أجلهم، تهانينا لإيدرسون وروبن دياز وأيضا تهانينا لبرناردو سيلفا وجواو كانسيلو على كتابتهم تاريخا جديدا للبرتغال في دوري أبطال أوروبا، استمتعوا باحتفالاتكم لقد استحققتم الأمر بسبب ما قدمتوه على مدار الموسم وفي تلك المباراة النهائية".

أخبار متعلقة:
إنزاجي: لن أبادل لاعبي إنتر بأحد.. فخور ونادم ولا نستحق الخسارة مواعيد مباريات الأحد 11 يونيو 2023 - نهائي دوري أبطال إفريقيا ووكر: أتذكر حين لم تملك والدتي ثمن المثلجات.. يحبطني عدم اللعب ولكن جوارديولا يحذر ريال مدريد ويكشف رسالة فيرجسون

الرباعي البرتغالي سبق له وأن لعب في صفوف بنفيكا الفريق الذي دربه روي فيتوريا منذ عام 2015 حتى 2019.

روبن دياز وإيدرسون سبق لهما أن تدربا تحت قيادة فيتوريا في بنفيكا وكان هو أول من دفع بهما مع الفريق الأول.

No description available.

وحقق مانشستر سيتي الثلاثية بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ليكون ثاني نادي يحقق ذلك الإنجاز بعد مانشستر يونايتد.

وحقق بيب جواريدولا مدرب مانشستر سيتي الثلاثية بعد أن حقق الإنجاز مع برشلونة.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا روي فيتوريا برناردو سيلفا إيدرسون روبن دياز
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 11 يونيو 2023 - نهائي دوري أبطال إفريقيا إنزاجي: لن أبادل لاعبي إنتر بأحد.. فخور ونادم ولا نستحق الخسارة جوارديولا يحذر ريال مدريد ويكشف رسالة فيرجسون ووكر: أتذكر حين لم تملك والدتي ثمن المثلجات.. يحبطني عدم اللعب ولكن دي بروين: الآن حان وقت الاحتفال ستونز: الاحتفال بدوري الأبطال؟ سنبدأ بتحليل المنشطات مانشستر تنضم إلى ميلانو بثلاثية جوارديولا الثانية.. أرقام من تتويج سيتي جوندوجان: اليوم صنعنا التاريخ.. وهذا الفريق صُمم ليتعامل مع الضغط
أخر الأخبار
هالاند: بعد شهرين سننسى كل شيء ونبدأ المنافسة على كل البطولات مجددا 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روي فيتوريا يهنئ رباعي مانشستر سيتي على التتويج بدوري أبطال أوروبا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأحد 11 يونيو 2023 - نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
إنزاجي: لن أبادل لاعبي إنتر بأحد.. فخور ونادم ولا نستحق الخسارة 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يحذر ريال مدريد ويكشف رسالة فيرجسون 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ووكر: أتذكر حين لم تملك والدتي ثمن المثلجات.. يحبطني عدم اللعب ولكن 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي بروين: الآن حان وقت الاحتفال 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ستونز: الاحتفال بدوري الأبطال؟ سنبدأ بتحليل المنشطات 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي