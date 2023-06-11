ووكر: أتذكر حين لم تملك والدتي ثمن المثلجات.. يحبطني عدم اللعب ولكن

أبدى كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي سعادته عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقال ووكر في تصريحاته لـ بي تي سبورت: "أنا فوق القمر الآن ولا أجد الكلمات. حلمي قد تحقق وفزت بدوري الأبطال والثلاثية مع هذا الفريق، وهذا لا يصدق".

وأضاف "دائما ما يحبطني ألا ألعب، ولكن عمري 33 عاما. يجب أن أكون قدوة للاعبين الأصغر سنا. ألقيت خطابا قبل خروجنا إلى الملعب، وهذا النادي يعني لي الكثير وسأظل مدينا له للأبد".

وأوضح "قلت للاعبين: حلمي بين أيديكم، ولا ضغوط عليكم. لا يمكنكم القول إن إنتر استحقها أكثر منا، أو أننا استحقينا أكثر منهم. نحن الاثنان هنا بالأحقية، ويجب أن يكون هناك خاسر في النهاية".

وواصل "المشاعر لعبت دورا. حظيت بميدالية فضية في المرة السابقة (خسارة النهائي أمام تشيلسي في 2021) ولذلك كان الحصول على الذهبية رائعا".

واختتم "أنا أعيش حلمي الآن. والدي ووالدتي هنا في المدرجات، ولم تكن نشأتي سهلة في شيفيلد. أتذكر حين لم تملك والدتي جنيها لشراء المثلجات من العربة. أنا ممتن للغاية لحصولي على كل ذلك معهم".

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بفضل هدف رودري في الدقيقة 68.

وأكمل مانشستر سيتي الثلاثية الأولى في تاريخه بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اللقب بعد أن وصل مانشستر سيتي للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، وخرج من نصف النهائي مرتين.

محاولات جوارديولا للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية استمرت لعدة سنوات منذ أن رحل عن برشلونة، سواء مع مانشستر سيتي أو من قبله بايرن ميونيخ الألماني.

وأخيرا حقق جوارديولا اللقب الثالث لدوري أبطال أوروبا في مسيرته التدريبية لينهي الجدل المثار حوله بشأن عدم مقدرته على الفوز بالبطولة دون ليونيل ميسي الذي ساعده في ذلك عندما كان مدربا لبرشلونة.

وأصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع زين الدين زيدان. وبفارق بطولة عن كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك 4 ألقاب.

كما حقق مانشستر سيتي رقما تاريخيا بعدما فاز باللقب دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة وهو الفريق رقم 15 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.