العربي الخامس.. محرز يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

جوندوجان: اليوم صنعنا التاريخ بالفوز بدوري أبطال أوروبا

بعد التتويج بأبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يضمن المشاركة مرتين في كأس العالم للأندية

انهوا الجدل حول بيب.. مانشستر سيتي بطلا لدوري أبطال أوروبا دون هزيمة ويكمل الثلاثية التاريخية

نهائي أبطال أوروبا - الإسباني العاشر.. رودري يسجل هدفا وزنه ذهبا ضد إنتر

نهائي أبطال أوروبا - فأل سيئ؟ دي بروين يضع جوارديولا في وضع حرج للمرة الثانية

انتهى نهائي أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1)-(0) إنتر.. الثلاثية باللقب الأول

تشكيل نهائي أبطال أوروبا - إنزاجي دون مفاجآت في اختيارات إنتر ضد مانشستر سيتي

تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا اختراعات من بيب.. مانشستر سيتي بكامل نجومه ضد إنتر